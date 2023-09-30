一名謝姓男子在臉書上傳圖文，指在超市買了雞蛋，打開來後卻發現蛋液呈現黑綠色，懷疑買到進口蛋。農業部向轄區分局報案，27日晚間，警方將他通知到案說明。前立委郭正亮怒批，農業部用妨礙名譽起訴，簡直是莫名其妙，這些被告最後一定都無罪。農業部就是要撐過「垃圾時間」，不要讓「蛋」出現在媒體上。

針對進口蛋爭議，郭正亮今(30日)在政論節目《新聞大白話》中表示，關鍵就是進口蛋流到市面，農業部沒有資料，也不知道蛋流到那邊去。因為蛋一定有時效性，可能在7天到10天內，這些蛋就全部不見了，有的恐怕被吃到肚子了，如果有事不可以亂講。

至於查綠臭蛋事件，郭正亮指出，動員單位包括警察單位、農業部、NCC，針對不同人，用不同單位，他認為，這些被告最後都無罪。可是他們就是要形成一種氛圍，就叫你不要講。

郭正亮認為，很荒唐的是，農業部用妨礙名譽起訴，簡直莫名其妙。那個人又沒點名到具體人，農業部連法律名目都弄錯，中正二分局也做出大動作。這些一定是長官的壓力，必須要有所動作。不過，他認為，最後大部分會不了了之；只是要撐過「垃圾時間」，不要讓「蛋」出現在媒體上。