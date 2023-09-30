今（30日）來到中秋連假的第2天，樂園業者推出超值優惠及活動拚買氣。位於台中的麗寶樂園祭出12歲以下的兒童到水陸雙園擇一暢玩僅99元的優惠，吸引不少家長一早就帶著小朋友準備入園，業者表示，整個渡假區預計單是今日將湧入將近3至4萬的遊客人次。
麗寶樂園的陸上遊樂園「探索世界」近日有全新萬聖節遊行登場，遊客只要扮裝，可以報名參加特別的體驗，一起下場與舞者參與遊行同樂；密室逃脫也推出中秋限定活動，只要遊客的姓名讀音與「中、秋、月、圓、嫦、娥、柚」其中1個字同音，就能享第2人門票僅10元的超殺優惠。
今（30日）來到中秋連假的第2天，樂園業者推出超值優惠及活動拚買氣。位於台中的麗寶樂園祭出12歲以下的兒童到水陸雙園擇一暢玩僅99元的優惠，吸引不少家長一早就帶著小朋友準備入園，業者表示，整個渡假區預計單是今日將湧入將近3至4萬的遊客人次。
麗寶樂園的陸上遊樂園「探索世界」近日有全新萬聖節遊行登場，遊客只要扮裝，可以報名參加特別的體驗，一起下場與舞者參與遊行同樂；密室逃脫也推出中秋限定活動，只要遊客的姓名讀音與「中、秋、月、圓、嫦、娥、柚」其中1個字同音，就能享第2人門票僅10元的超殺優惠。
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