導演哈希德阿米（左起）、沙伊恩布曼丁接受獨家專訪，曝光糗事。（陳俊吉攝）

台、法合製電影《榮耀之路》由導演哈希德阿米執導，這也是他2度入圍威尼斯影展之作，電影在台灣、法國、摩洛哥取景，還找來被時尚雜誌票選為「法國10大性感男星」的沙伊恩布曼丁演出。有著帥氣臉龐、英俊笑容的沙伊恩受訪時卻自爆糗事，表示自己的一段「私密影片」不小心被導演看到，還被導演嘲諷：「丟臉到家。」

當時《榮耀之路》選角時，導演在咖啡廳相中沙伊恩，但仍請他錄製一段試鏡影片，該試鏡影片隨著記憶卡到了導演手中，沒想到沙伊恩忘了把記憶卡內容清除。沙伊恩表示，當時他獨自到山上旅遊，想到野外散心卻不慎迷路，一個人在荒郊野嶺感到十分絕望，於是坐下來錄製了幾段「遺言」想留給家人。

沙伊恩提到此事時仍感到丟臉，一度想將話題結束，但導演狠心口述了影片內容：「大帥哥沙伊恩在影片裡看起來像流浪漢，一副生無可戀的樣子，他坐在地上拿著相機自拍，不斷嘆氣說著『我完蛋了！』、『我要死了！』、『爸爸、媽媽我愛你們』。」沙伊恩接著補充：「我那時迷路了好幾個小時，最後我也不知道怎麼走到山下，但我以為這輩子就完了。」

沙伊恩原本以為導演會對他表示安慰之詞，沒想到導演哈希德毫不留情嘲諷：「這真的是世界上最蠢的事情，你沒事跑到荒山野嶺做什麼？你蠢斃了！丟臉死了！沒看過你這種人。」另外還當著沙伊恩的面直言：「坦白講，我如果看到你的情色影片我都不會這麼尷尬，遺言影片真的太羞恥了。」