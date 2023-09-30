中國大陸今年中秋節與「十一假期」連成一氣，連假長達8天。南韓首爾觀光財團與中國規模最大的線上旅遊業者攜程網本月15日合作直播銷售活動，今年連假首爾旅遊產品金額超過15億韓元，往年相對較不熱門的南韓景點，單量已明顯成長。

這是中國新冠肺炎疫情解封後的第一個「十一假期」，許多民眾早有出國旅遊想法，加上2017年中方因美軍在南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）而發布的南韓團體旅遊禁令今年8月10日解除，首爾在今年復辦的「外國遊客歡迎周」大力準備接待陸客。

綜合日媒Korea Wave、韓媒《中央時報》與《韓國時報》報導，首爾觀光財團與中國規模最大的線上旅遊業者攜程網（C-Trip）本月15日合作直播賣出6341組首爾旅遊商品，金額超過15億韓元（約新台幣3575萬元）。攜程網統計，中國大陸飛往南韓的航班預訂量比去年增708%，南韓飯店預訂量增加802%，陸客在南韓停留平均7天。

南韓9月4日公布，今年底之前中國團客電子簽證免手續費，調降免稅品退稅門檻，盼吸引更多陸客光臨。與疫情爆發前的2019年相較，仍有一大段距離有待補上。韓國觀光公社估計，今年大陸中秋與十一長假8天連假期間，赴韓陸客約7萬5000人次，平均每天逾9400人，這是2019年平均每天2萬旅次的47%。韓國觀光公社表示，中國經濟情況低迷，疫情心理恢復緩慢，今年中國大陸出國旅遊市場熱度恐難追上疫情前水準。

今年至9月15日為止，中國出境人數比去年暴增20倍。攜程網表示，南韓是陸客熱門旅遊國家第2名，僅次於泰國，赴韓團體行程與原本沒那麼搶手的景點，預訂量均見成長，例如首爾、釜山的兒童職業體驗園區KidZania，首爾塔、濟州島客製化一日遊、西歸浦潛艇水下觀光，釜山的海雲臺藍線公園，訂單排名已提升。

首爾「外國遊客歡迎周」2014年首度開辦，過去4年因疫情暫停，今年復辦。首爾市府統計，今年7月到訪南韓國際旅客，中國人佔比以22%居首，市府與銀聯卡合作，全市逾70萬家商店、免稅店向持卡人提供特惠折扣。

濟州島觀光協會27日預估，陸客8天連假到當地旅遊旅次為1萬7698人，相當於2019年的78%。