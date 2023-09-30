今（30）日是中秋連假第2日，下午國1北向新竹至湖口路段壅塞、國5北向宜蘭至坪林及部分事故引起短暫車多壅塞。截至17時，國道交通量76百萬車公里，預估今日交通量108百萬車公里。

高公局表示，下午15時12分國1北向222.5公里處2輛小客車追撞，占用內側車道，15時30分排除，後方車流回堵4公里；15時26分國3北向125.7公里處3輛小客車追撞，占用內線車道，15時53分排除，後方車流回堵4公里；16時00分國1北向219公里處2輛小客車追撞，占用內線車道，16時18分排除，後方車流回堵2公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

明日是中秋連假收假日，預估國道交通量116百萬車公里，是平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，是平日年平均的1.4倍。

高公局預判明日重點壅塞11路段是國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等，建議西部國道北向，南部地區上午9時前出發，中部地區中午12時前出發；國5北向建議9時前出發。

明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。