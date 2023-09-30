對於有民眾買到綠色臭蛋、黑色臭蛋，卻被警方偵辦一事，政論節目主持人劉寶傑諷刺稱，以前電影橋段「批評朝廷可是要殺頭的」，沒想到變成真的！資深媒體人單厚之認為，貼一篇文章，警察半夜上門，現在是警總復辟嗎？

新北市有一名謝姓男子近日買到綠色臭蛋，不料先是遭農業部提告，接著又被警方以妨害名譽函送地檢署偵辦。然而28日又有一名楊姓男子開出黑色臭蛋，他隨即請員工錄影存證。

楊姓男子在節目《新聞大白話》指出，事發當時是要打蛋做早餐，打第一顆蛋就怪怪的，先把它丟到垃圾桶，第二、三顆蛋黃是散的，但基本還OK，打到第四顆就變成黑色的，水流出來還很臭，馬上請員工幫忙錄影。

楊姓男子怒轟，「陳身為最高行政首長是要保護人民的，怎麼出了事情就往人民身上推，陳建仁來我也沒有用，我就是有真憑實據，什麼叫假新聞、假消息，滿口胡說八道。」

對此，政論節目主持人劉寶傑日前在《關鍵時刻》指出，以前電影橋段「批評朝廷可是要殺頭的」，沒想到變成真的！民眾若是買到一顆臭蛋，打開蛋以後貼在網路上，變成滔天大罪！行政院說是假消息，刑事局說要偵辦，分局馬上提調過去。

劉寶傑笑稱，他突然覺得NCC對他很好，只是罰錢寫報告！過去馬政府時期，從未跟NCC打過交道，但是他現在幾乎「每天」都要受NCC的關愛。

劉寶傑說，今天若有人買到臭蛋，嚇死了，如驚弓之鳥，沒人敢打開蛋，趕快找拍照的人，要全程錄影，現在沒有全程錄影，沒有人敢把蛋打開！民主進步黨以前非常反對一部惡法叫違警罰法，違警罰法給警察太高的裁決權力，但現在用社會秩序維護法！

資深媒體人單厚之認為，貼一篇文章，警察半夜上門，現在是警總復辟嗎？

PTT網友的看法認為，「綠色恐怖流氓政府」、「綠共當年在馬九完全的言論自由中孕育壯大，現在抓權了 當然封殺」、「紅共綠共一家親」、「現在才發現？」

也有網友笑稱，「寶傑哥，小心節目劇終」、「寶傑很快就要被查水錶，要被道歉了吧」、「切記，党是對的」、「不要以爲你是LBJ就可以說党的壞話哦」、「現在才發現，也不算太晚」、「寶傑不爽東廠很久了」、「只罰批評朝廷的人」！