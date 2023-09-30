明（1）日是中秋連假收假日，公路局預估預估明日台9線蘇花路廊北上從上午10點塞到晚上7點，建議民眾可避開壅塞時段。

明日省道6壅塞時段包括：台9線蘇花路廊北上10-19時；台9線南迴公路往屏東方向15-19時；台1線水底寮至楓港路段北上13-17時；台61線鳳鼻至香山路段北上15-21時；台61線竹南路段北上15-20時；台61線中彰大橋改建路段北上13-20時。

另今日

上午省道部分路段車多，包括台65線土城路段至國3路段南向10K＋700~12K＋0(順樁)、台74線霧峰東向32K＋800~39K＋200(順樁)、台86線關廟路段東向(16K＋900~18K＋900)順樁。

今日截至中午12時，西部國道客運共行駛2172班次，疏運3萬5892人；東部國道客運路線共行駛486班次，疏運9665人。明日西部國道客運尚有76％空位，東部國道客運尚有86％空位。