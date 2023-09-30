國造潛艦專案小組召集人黃曙光近日說，有立委阻撓國造潛艦計畫執行，甚至將機密資料外流，但未指名道姓；前海軍顧問郭璽則稱該立委就是國民黨立委馬文君。馬文君今(30日)正式提告郭璽加重誹謗罪，也親上火線回擊，要求綠委趙天麟等人說明到底是哪場會議、哪份資料洩漏出去，並指出郭璽自己也在選舉，當打手除是為立委選情博聲量，也是為了潛艦國造背後的龐大利益。

馬文君今下午前往南投地檢署按鈴申告郭璽加重誹謗罪，並在臉書發佈4點聲明。馬文君隨後也在中天政論節目《週末大爆卦》連線受訪。

主持人李珮瑄問說，有民進黨立委指控馬文君在機密會議時，用紙筆抄寫內容甚至帶出會場。馬文君回應，趙天麟的說法非常可笑，到底是甚麼合約、內容被洩漏出去，不要自己猜測、放話，趙天麟應該自己出來說清楚。李珮瑄也追問「如果真的有抄寫，抄寫的內容大概是是甚麼？」馬文君則笑回，「我不知道他說的是甚麼」，並強調郭璽、趙天麟、黃曙光稱有洩密，應該把被洩密的內容具體講出來，哪一次會議、哪一份機密資料可以被抄寫、被洩密出去，請他們說明清楚。

對於外界質疑馬文君是刪預算最多的立委，馬則直言，民進黨完全執政以來，只要是民進黨想通過，沒有甚麼預算會被擋下來，刪凍預算是立委職責，若認為預算使用有問題就能監督，綠委也曾凍結過，這都能查到。

馬文君也點名黃曙光必須把話說清楚，擔任重要職位，知道有人不法賣台、洩密甚至把資料交給中共，不能只是隨便說說、叫記者猜，這已經違法，到底要告發哪個立委，黃要自己說清楚。

馬文君指出，選舉倒數３個多月，民進黨在選情常用這種模糊選戰，是想達成1箭3雕，為甚麼是郭璽跳出來？大家可以去看看潛艦國造洩密最多的人是誰，一個連國防部長都只知道進度，郭璽卻能掌控裡面製造流程、採購、人事，郭璽曾擔任顧問，但在質詢時黃曙光也說過「郭璽已經跟潛艦沒有任何關聯」，這不是洩密嗎？為甚麼郭璽身為一個普通人，卻可以知道潛艦國造的資料，這部分檢調也應該調查。

對於郭璽出來當打手，馬文君也指出，一方面是郭璽自己也要選舉（台灣麻將最大黨，參選高雄左營楠梓區立委），另一方面則是可以打擊馬的選情，蹭自己聲量，第三是打擊有異議的立委，之後潛艦國造的龐大利益就可以為所欲為。

馬文君最後也強調，她已經提告郭璽加重誹謗罪，「黃曙光應該要出來講到底是哪個委員、做了甚麼事，他只要講，我們一定告。」