柔道好手楊勇緯（前排左四）在杭州亞運摘金，奪下台灣亞運柔道史上首面金牌，台中市長盧秀燕（前排右四）等人30日在楊勇緯后里老家舉辦返國歡迎會。（潘虹恩攝）

台灣柔道好手楊勇緯（左三）在杭州亞運奪下我國柔道史上首面金牌，台中市長盧秀燕（右三）等人30日在后里為楊勇緯舉辦返國歡迎會，並補過生日。（潘虹恩攝）

台灣柔道好手楊勇緯在杭州亞運奪下台灣亞運柔道史上首面金牌，台中市長盧秀燕等人30日在后里舉辦返國歡迎會。盧秀燕表示，此次奪金不但台灣亞運柔道隊史首金，也是此屆台灣代表隊參加亞運首金，更是台灣在亞運的第100面金牌，意義非凡，並重申台中市提高亞運激勵金額度給所有選手激勵和感謝。

楊勇緯日前參加杭州亞運摘金，奪下這屆亞運柔道男子60公斤級金牌，也是台灣亞運柔道史上首面金牌。楊勇緯29日光榮返台，盧秀燕等人30日下午在楊勇緯后里老家舉辦返國歡迎會，為他送上大大擁抱，更準備Q版蛋糕為楊勇緯補過28日的生日，畫面溫馨。

盧秀燕說，4年一度的亞運是亞洲地區最高等級運動賽事，也是奧運的前哨站，這次勇緯拿到金牌，是我國參加亞運柔道項目首次奪得金牌，創下國家柔道發展史上新紀錄；再來是這次台灣代表隊參加亞運拿到的第1面金牌，對於全團561位選手有大大的激勵作用，能帶動其他選手在很多項目有好表現；最後也是台灣在亞運的第100個金牌，創下3個第一。

盧秀燕說，楊勇緯是有責任感、好強的人，對自己期許比其他人對他的期許更高，同時又背負全國人的期待，長期辛苦訓練終於拿到金牌，流下堅強的男兒淚，螢幕前許多人也都哭了，這是歡喜的眼淚，今天她也特別前來祝賀並擁抱勇緯，大家都以他為榮。

盧秀燕表示，台中市的激勵金額度從升格以來，10幾年都沒有調整，2年前東京奧運舉行，一舉把奧運激勵金提高，亞運方面也從來沒有提高過，長期維持金牌15萬的激勵金，因此她決定提高激勵金，未來選手進軍亞運，奪得金牌激勵金是100萬、銀牌50萬、銅牌30萬，

面對這次摘金，楊勇緯也謙虛表示，這次拿到金牌很開心，但對他來說每項金牌的意義都在努力的過程，賽前也都是全力以赴去面對每場比賽和挑戰。接下來他不會鬆懈，後續各項賽事他都會全力爭取，盼能進軍巴黎奧運，謝謝大家和家人一路支持。