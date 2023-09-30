亞運會七朝元老莊智淵，征戰沙場超過20多載，至今仍屹立於國際桌壇，可惜今天在杭州亞運男單8強遭遇大魔王、世界排名第一的大陸名將樊振東，經過拚殺之後0比4落敗，無緣更上層樓。

莊智淵與林昀儒今日下午在男雙八強賽後來居上3比2拍退地主好手林高遠／梁靖崑，昂首踏進四強之林

晚間莊智淵碰到頭號強敵樊振東，雙方實力確實有段差距，莊智淵即便有好幾球精彩表現，可惜時不我與，最終仍以7比11、8比11、1比11、4比11敗下陣來，止步八強。