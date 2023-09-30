亞運會七朝元老莊智淵，征戰沙場超過20多載，至今仍屹立於國際桌壇，可惜今天在杭州亞運男單8強遭遇大魔王、世界排名第一的大陸名將樊振東，經過拚殺之後0比4落敗，無緣更上層樓。
莊智淵與林昀儒今日下午在男雙八強賽後來居上3比2拍退地主好手林高遠／梁靖崑，昂首踏進四強之林
晚間莊智淵碰到頭號強敵樊振東，雙方實力確實有段差距，莊智淵即便有好幾球精彩表現，可惜時不我與，最終仍以7比11、8比11、1比11、4比11敗下陣來，止步八強。
亞運會七朝元老莊智淵，征戰沙場超過20多載，至今仍屹立於國際桌壇，可惜今天在杭州亞運男單8強遭遇大魔王、世界排名第一的大陸名將樊振東，經過拚殺之後0比4落敗，無緣更上層樓。
莊智淵與林昀儒今日下午在男雙八強賽後來居上3比2拍退地主好手林高遠／梁靖崑，昂首踏進四強之林
晚間莊智淵碰到頭號強敵樊振東，雙方實力確實有段差距，莊智淵即便有好幾球精彩表現，可惜時不我與，最終仍以7比11、8比11、1比11、4比11敗下陣來，止步八強。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。