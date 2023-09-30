新北市坪林區北宜公路33.4公里處發生一起自摔車禍，23歲王姓男子騎乘機車欲超車，卻不慎自摔跌進路邊茶園。（圖／警方提供）

今（30）日下午14時35分許，新北市坪林區北宜公路33.4公里處發生一起自摔車禍，23歲王姓男子騎乘機車欲超車，卻不慎自摔跌進路邊茶園。

警方表示，下午14時35分許，坪林區北宜公路33.4公里處23歲王姓男子騎乘普重機沿北宜公路由新店往坪林方向行駛，於33.4公里處欲從右側超越前車而自摔路邊茶園肇事，後續由救護人員送往台北萬芳醫院。警方於現場管制交通及製作現場資料，無酒駕之情事，全案依規定處理。