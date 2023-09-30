過去一週俄羅斯在北線——庫普楊斯克（Kupyansk）對數座橋樑實施的一連串空襲在媒體中大多被忽視，然而，這可能成為烏克蘭反攻或俄羅斯防守的關鍵。其中俄軍首次使用了Kh-38ML空對地雷射導引飛彈，而負責標定目標的平台是「海鷹」無人機（Orlan-10）實現了網路化作戰（Network-Centric Warfare）

A Su-34 of the Russian Aerospace Forces strikes a Ukrainian crossing with a Kh-38MLE missile. pic.twitter.com/Tt1ACyqbmp — Sprinter (@Sprinter99800) September 28, 2023

據《保加利亞軍事新聞網》30日報導，俄羅斯社群網路軍事媒體萊巴（Rybar）最早彙整出，俄羅斯航太軍（VKS）對庫普楊斯克附近的先科韋(Senkovo)旁邊4座橋梁進行的轟炸。這些橋樑位於奧斯柯爾河（Oskol）的庫普楊（Kupyan）區段。這些橋樑斷掉，對奧斯柯爾河東面的烏軍後勤造成了不良有想，使其難以發動反攻。

‼️ 🇷🇺🇺🇦 In the last few days at least three bridges were destroyed over the Oskol river using Kh-38 missiles



Russians are methodically isolating the Ukrainian garrison east of the river and we can see where this is going pic.twitter.com/Id9nItHpVg — What the media hides. (@narrative_hole) September 29, 2023

隨著東西兩岸烏軍被切割，俄軍可以在這個地區發動進攻，除此之外，俄軍還控制著庫普楊斯克方向的北面，意即俄軍在北面已經過河並且鞏固了。這個據點烏軍目前還難以奪回，所以烏軍只能仰賴南面河流東岸的部隊持續進攻俄軍施壓。

Video of the destruction of a bridge in the Kuzemovsky direction by a Su-34 aircraft of the Russian Aerospace Forces using a Kh-38ml missile. pic.twitter.com/tavAViHIF8 — Sprinter (@Sprinter99800) September 28, 2023

這一次俄羅斯空襲中還揭示了一個新的案例，這是俄羅斯首次投入Kh-38ML空對地飛彈，而且這些飛彈的不是由發射它們的Su-34來進行瞄準任務，而是由「海鷹」（Orlan-10）偵察無人機來標定目標，實現了跨平台任務，即美俄雙方都在推動的網路中心化作戰（Network-Centric Warfare）。

Ukrayna'daki askeri operasyonda görev alan Rus Orlan-10 İHA'ları görüntülendi https://t.co/5u8cRGbSNz pic.twitter.com/YVTsHySeOn — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 27, 2023

Kh-38族空對地飛彈，彈重500公斤，戰鬥部籌載為250公斤，除了Su-34「後衛」（Fullbak）戰鬥轟炸機可以攜帶Kh-38ML之外，俄羅斯航太軍能夠攜帶這種飛彈的戰機還有Su-57但這款飛彈的射程有限，僅為40公里，還短於加裝了滑翔導引套件的FAB-500M62炸彈的70公里。