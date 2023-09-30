女子天團「S.H.E」成員Selina（任家萱）去年與圈外男友小徐公開戀情後，今年3月宣布懷孕，9月初順產迎來兒子「小腰果」，升格人母。Selina今（30日）在社群分享育兒心聲，更公開兒子超Q照，萌暈全網。

41歲Selina今年9月7日分享順產好消息，曬出一家三口照片表示，「小腰果來了，謝謝你讓媽媽如願地微優雅生產」，但兒子剛出生有肺積水得住保溫箱，把她嚇壞；不過，隔了近一個月，Selina今日秀出小腰果穿著星星嬰兒睡袋的萌照，充滿母愛地說，「腰果就是最可愛的小海星」。

照片中的小腰果躺在嬰兒床上，Selina將小腰果的臉用腰果圖案遮住，露出用睡袋裹著的身體，小手小腳和圓圓的肚子，可愛程度破表；Selina透露Ella也有來看小腰果，還形容他這樣圓滾滾像是卡通角色「派大星」。而Selina更吐露當媽後的心聲，「腰果吃好睡好媽媽就開心」。

最後Selina不忘祝福大家中秋佳節愉快，底下粉絲全被小腰果的超Q照萌暈，紛紛表示，「腰果也太可愛了啦」、「腰果媽媽沒露臉」、「流行賞腰果」、「小小的baby，好可愛喔」、「寶寶可以吃飽睡睡飽吃就是媽媽最大的幸福」、「看到小腰果就覺得幸福美好」。