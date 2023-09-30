新北市三峽一帶習俗「三角湧迎尪公」是市定民俗，今年「迎尪公」已在28日由三峽長福巖祖師廟率工作人員到各地請神將「尪公」迎至三峽祖師廟。新北市文化局說，10月即將登場的台灣設計展融入在地文化，歡迎民眾到時候也到祖師廟逛逛。

文化局說，每年中秋節三峽、鶯歌一帶都會舉辦迎尪公祭典活動，為新北市定民俗，該信仰活動可追溯至清代，泉州安溪人進入臺北盆地南緣淺山地帶開墾時，飽受病蟲害與原住民威脅，百姓們相信「尪公」能庇佑平安。

文化局表示，「尪公」泛指保儀尊王與保儀大夫，是台北盆地重要神祇信仰，今年「迎尪公」在28日已由三峽長福巖祖師廟廟方率領工作人員前往各地請神，將尪公迎至三峽祖師廟，45尊「尪公」齊聚祖師廟正殿，形成大殿皆為尪公神像景象，場面相當壯觀。

文化局解釋，中秋連假三峽各聚落、各式陣頭前往三峽祖師廟進行請神儀式，請神隊伍或捧或安置神明於神轎內，護送回到聚落安座接受信眾祭拜，保境安民，結束後選出來年爐主將祭典接棒傳承。

局長張䕒育表示，設計展以圈概念聚攏新北市境內山河、民俗與族群等元素，與鶯歌以大漢溪一水之隔的三峽「三角湧迎尪公」則巧妙連結民俗與歷史地理的具象化，民眾到時可以透過感官及親身體驗，回顧先民開墾荒土建立家園的艱辛。