盧廣仲唱完三首歌後突然側躺在地上。（羅永銘攝）

盧廣仲今從觀眾席入場，全場驚喜。（羅永銘攝）

盧廣仲今從觀眾席入場，全場驚喜。（羅永銘攝）

「創作鬼才」盧廣仲今（30日）第7次攻蛋舉辦「勵志的團圓」旗艦安可場演唱會，適逢中秋連假，他特別率領由樂手扮演的嫦娥、吳剛及兔子軍團一同登台，畫面歡樂逗趣，與全場小隊員歡度中秋佳節。

盧廣仲今演唱為旗艦安可場特別寫的饒舌歌曲〈中秋秋〉，並率領由樂手反串扮演的嫦娥、吳剛及玉兔，一同自觀眾席入場，令全場小隊員相當驚喜，瞬間炒熱氣氛。

他邊唱邊滿場跑向歌迷打招乎，一開場就唱的滿頭大汗，不料唱完3首歌後他突然側躺在地上，搞笑說：「YA我休息一下好了，大家晚上好，中秋節快樂！欸你在看我嗎，因為我發現這樣的視角不是常常有，WELL 但我要你知道我同時核心也非常出力，我還是換一個方向好了。」

他接著問候全場：「今天是中秋節的隔天，也跟中秋節差不多，有一些歌是我寫的、有一些不是，請大家好好的享受，大家喜歡樂手老師的裝扮嗎？」全場尖叫歡呼，掌聲熱烈。

盧廣仲去年12月才成功挑戰一日雙場小巨蛋演唱會，不到一年又再度返場回歸，不僅寫下個人第7次攻蛋紀錄，更是相隔最短在小巨蛋開唱的創作男歌手。他也十分提攜後輩，今邀請師弟呂允擔任開場嘉賓。

特別的是，盧廣仲這次服裝造型全部換新，他斥資百萬打造華麗服裝，他今身穿金蔥大廓形外套進場，緊身衣也再次凸顯他的結實六塊肌，化身「時尚版盧廣仲」，令小隊員大讚「新一代男神」！

他的演唱會造型總監Melina說：「廣仲的穿衣風格一直融合著高級感的優雅和潮流感，摻入趣智的前衛風格，不分性別的單品選項，在混搭中仍保有高級品味，展現最細膩多變的時尚敏銳度，打破大眾對於男藝人衣著的想像空間。」