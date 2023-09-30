2024年總統選舉距離不到4個月，在野整合備受關注。傳出民眾黨主席柯文哲曾在黨政會報上，飆罵「去死吧」；柯辦發言人陳智菡則表示，民眾黨主張由具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選。前立委郭正亮今天(30日)好奇問民眾黨立委陳琬惠，「柯文哲真的有講去死嗎？」陳琬惠回應說， 「ㄟ... 後面那一段，我就跳掉了」。

郭正亮今(30日)在政論節目中表示，民進黨立委許智傑的分析是對的，柯文哲就是拋出一個標準，輸了就退選，甚至正副搭檔，他都沒有興趣。郭正亮點出，因為民眾黨比較特殊，因為主要加分的是柯文哲本人，若柯民調輸了，去當副，未來造勢，依國民黨的傳統，一定是配合區域立委 一個縣市一縣市去走。但民眾黨不分區造勢，也需要柯文哲的表演或站台，所以柯文哲想說，就來比民調，若輸了，他就不去登記，就認真輔選民眾黨不分區，柯文哲的想法大概是這樣。

民眾黨立委陳琬惠則表示，目前兩邊應該是各自努力的階段，包括柯文哲，應該也是希望政黨輪替；目前大家先把一些想法拋出來，拋出來之後開始演譯下面可能發生的相關事情，她認為，這是一個討論的前景。

此時，郭正亮突然跳出來問了一句，「柯文哲真的有講去死嗎？」陳琬惠回應說， 「ㄟ... 後面那一段，我就跳掉了」。她到民眾黨中央委員會問，到底要不要藍白合，要怎麼回應？也因為這樣，那天新聞就出來了，後面這些節奏就有出來，她覺得這是好事，至少可以知道這階段的底牌是長這樣。