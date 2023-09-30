屏東明揚國際大火4名消防員不幸殉職，引發外界關注消防權益，消防員工作權益促進會28日赴政院門口抗議但溝通無果，宣布10月9日將夜宿凱道、10月10日將進行國殤日抗爭行動。據臉書粉專「靠北Police」匿名投稿，「天龍國警察局」稱為強化聚眾防處作為，請各分局訓練「抬離小組」。網友也回應：「天龍國長官是智X是不是啊，我們這群飯桶最好抬得動消防弟兄」、「會不會其實是警察被消防抬走」。相關貼文也在PTT上引發熱議，網友嘲諷：「以民為先，抬去旁邊」、「警察驅離消防，這世界奇觀了吧」、「警消運動會」。

臉書粉專「靠北Police」匿名投稿今(30日)刊出匿名投稿，內文稱「小編您好，我要靠北天龍國警察局，消防弟兄都在爭取組工會，為警消爭取權益了，竟然平時說的警消一家的警察，不聲援就算了，還在研議要怎麼把消防弟兄抬離驅離，到底有多可悲。請這些警消長官可以有點肩膀，硬起來，幫同仁爭取該有的權益嗎？不要再做那些政客的幫凶了」。

投稿人也附上兩則訊息，內文提到，因應近其多項社會議提造成輿論關注，無預警聚眾陳抗活動漸增，且國慶大會活動將至，為強化聚眾防處作為，請各分局即日起編組、訓練「抬離小組」，俾應處突發狀況。訊息也提到「抬離小組」應至少規劃5組、每組4人、各組均應混編女警，應擇年輕力壯及反應佳同仁，還要加強體能及逮捕術訓練。並貼出「消防員權益促進會怒了！宣布：國慶日發動「國殤日抗爭」的新聞連結。

網友也在貼文下方留言，「天龍國長官是智X是不是啊，我們這群飯桶最好抬得動消防弟兄」、「會不會其實是警察被消防抬走」、「消防員全裝至少100公斤，我們為出勤的學長姐掬一把眼淚」、「是不是忽略了武力值差距」、「製造警消對立？」「跟當初年金改革一樣，退休的學長在為大家爭取權益，我們擋什麼？」「消防員扛一個人沒問題的」。

相關貼文也被轉到網路論壇PTT上引發討論，網友也說：「以民為先，抬去旁邊」、「直接架拒馬好嗎？ 還跟他們浪費時間」、「民進黨的專長就是這個」、「最會溝通的政府，只是根本見不到面」、「消防水柱vs 鎮暴水車。就是要對決」、「警察驅離消防，這世界奇觀了吧」、「史上最大規模的警消對抗運動會」、「警察抬離消防？警消內戰這畫面太有趣」。