盧秀燕替「楊太太們」問單身嗎？楊勇緯親曝感情狀況

有「柔道男神」之稱的楊勇緯在杭州亞運奪下台灣亞運柔道史上首面金牌，台中市長盧秀燕等人30日在楊勇緯后里老家替他舉辦返國歡迎會，更開玩笑替「楊太太們」追問楊勇緯的感情狀況；楊勇緯靦腆笑說「現在是單身」，謝謝大家支持和一路上的關注。

柔道選手楊勇緯2年前在東京奧運奪下銀牌，因帥氣外表和過人實力爆紅，不少粉絲紛紛喊當「楊太太」，感情狀況受到關注；楊勇緯日前參加杭州亞運，勇奪這屆亞運柔道男子60公斤級金牌，也是台灣亞運柔道史上首面金牌29日光榮返台，盧秀燕等人30日下午在楊勇緯后里老家舉辦返國歡迎會，祝賀他並送上大大擁抱。

盧秀燕會後接受媒體聯訪時表示，「楊太太們」看到她在臉書po出擁抱楊勇緯的貼文，湧入留言「羨慕市長」、「又忌妒又羨慕」，也有人要她抱緊一點，代表所有「楊太太」給楊勇緯更多鼓勵，還有「楊太太」託她詢問楊勇緯「是否還單身？」

對此，楊勇緯表示，謝謝大家支持和一路上的關注，很開心可以拿到這麼好的成績，也謝謝台中市幫忙。接著靦腆笑說，「是的沒錯，我現在是單身」，也讓現場眾人忍俊不禁。

盧秀燕則接說，她和勇緯私底下聊天，當時勇緯有說對未來運動生涯有期待、期許，也背負國家榮譽，因此要繼續為國爭光，當時說到這段時間主要生活重點都在訓練和賽事。她話鋒一轉表示，「愛他就是尊重他」，我們應該尊重勇緯，給他鼓勵成為後盾。

楊勇緯也表示，最感謝的人是他的哥哥，無私當他陪練員，他才能有今天的好成績。接下來會恢復訓練備戰，後續各項賽事他都會全力爭取，不會鬆懈，盼能進軍巴黎奧運。

由於楊勇緯老家外有條剛完成的新路，不少人敲碗命名勇緯路，楊勇緯也再次表示不用沒關係，覺得「路是大家的」，他個人比較低調，也只是一個運動選手，沒有這樣的需求。