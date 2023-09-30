外送服務大幅改變人們的生活習慣，若此服務突然消失，你能夠習慣嗎？有知名外送平台近日改變運費的計算方式，引起外送員不滿，甚至有人揚言要相約罷工，引起網友討論。

因外送平台業者大幅更改外送員送餐的計費方式，日前有外送員忍不住在臉書「外送員的奇聞怪事」號召其他同業一起罷工，說「讓平台業者知道，外送伙伴不是這麼好欺負的，想怎樣就怎樣」。

雖然引起外送員反感後，該平台已暫停使用新版的費用計算方式，但此話題仍吸引不少網友討論，鄉民「ilovecat5566」就在PTT八卦板提到，雖然他本人沒有使用過外送服務，因此外送員罷工對他不會產生影響，但還是想知道若此事真的發生，大家會不會感到害怕。

其他網友看完後直言「怕，整個月都不會自己外帶一次」、「會，很久沒親自外帶了」、「有些店家可能也會怕」、「餐廳會多不少人，很不方便」；不過也有不少人說「看到外送費，我就寧可自己出門買」、「無感，從沒叫過」、「拜託罷工 ，一堆機車猴在路上跑」。