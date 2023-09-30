安智煐不到半年再度來台開唱，依舊吸引2000人到場支持，可見她的超高人氣。（寬魚國際提供）

安智煐開心地二度下台與大家近距離互動。（寬魚國際提供）

韓國音源王者「臉紅的思春期（BOL4）」安智煐，繼4月中登寶島開唱秒殺後，不到半年，今（30日）晚再度來台舉辦「2023 BOL4 ASIA TOUR '사랑.zip（愛.zip）'」演唱會，吸引2000人到場支持，適逢中秋連假，她直呼「年初不是跟大家約定好了嗎？我又回來了，沒想到可以在台灣過中秋節，感覺很特別，心情非常好，LOVE YOU，我們一定會創造出比任何人都愉快的中秋節」，她也開心地二度下台與大家近距離互動，甚至走到4樓，相當寵粉。

安智煐今身穿粉色蛋糕裙秀出修長美腿甜美登場，以〈Love Story〉、〈RED PLANET〉揭開序幕，準備要自我介紹前，台下粉絲搶先喊了她上次來台狂喊的「不敢相信」，讓她忍不住嬌嗔說「這句話本來是我要先講的」，並稱剛剛在後台問了一下工作人員發現已經不流行了，「不過我今天遇到不敢相信的狀況還是會喊『不敢相信』！能再來和大家見面的真的很開心，我會更加努力讓演唱會變得更有趣。」也表示，人跟人要變熟好像需要一點時間，但台灣粉絲親切到就像朋友一樣。

粉絲還特別為記者們準備應援食物，相當貼心。（孫伊萱攝）

活動上，安智煐更演唱了新歌〈Chase Love Hard〉，看到台下粉絲都能跟著喊應援口號，她驚呼「大家怎麼都知道」，粉絲便高喊「YouTube」，接著她再度感動說「我透過耳機以為我聽錯了，拔下耳機聽聽看，發現真的欸」，在演唱招牌曲〈YOU(=I)〉前，更現場CUE了一名男粉絲到台前帶動跳。她後天離台，班機不公開。