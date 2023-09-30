2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽，大專女子組世新大學擺出死亡五大，終於擺脫台灣師大糾纏，以72比63贏球，5戰全勝封后，游沁樺頂替控球角色狂砍23分，無疑是世新封后最大功臣。

世新總教練何正峰說：「我們主控宋瑞蓁不知道在打什麼，替補的控球李盈潔與邱群琋也沒進入狀況，只好讓死亡五大的戰術提前曝光。」

世新在最後3分鐘，以183公分的游沁樺擔任控球，最矮的楊淑琄打2號，也有172公分，外籍生吉芙186公分，林妘樺179公分，張家瑄177公分，平均身高179.4分。

死亡五大戰術最重要的人物就是打控球的游沁樺，她說：「自己真的嚇了一跳，雖然高中時代就這樣打，有很熟悉的感覺，教練叫我打那個位置就盡力打好，不過我還是打小前鋒就好，打控球很累！」

興富發登峰造極青年籃球邀請賽今日最後一天賽事，有許多貴賓來到現場開球，並為年輕球員們打氣，包括佛光大學何卓飛校長、體育署房瑞文副署長、舞動陽光有限公司杜正忠總經理、雲豹能源張建偉創辦人等。

今日別開生面的表演賽，擁有許多籃球名將與名教練的明星白隊，前中華隊後衛黃寶賜狂砍31分，政治大學總教練陳子威也攻下28分，健行科大總教練劉孟竹14分，明星白75比69小勝。

由T1聯盟會長錢薇娟領軍的明星藍隊，表現也不錯，只是遇到明星白隊，還是略遜一籌，賀軍翔與潘君侖同砍進全隊最高的14分。