首艘國造潛艦「海鯤號」/「海鯤軍艦」（舷號711）28日在高雄台船廠區舉行「原型艦下水暨命名典禮」，包括魚雷射口、螺旋槳等重要機敏部位都用國旗覆蓋。（軍聞社）

對於海鯤號潛艦舷側後段和帆罩看起來施工不平整的問題，有一位軍事專家30日在他的Youtube頻道「Tommy Chi諸葛風雲的異想世界」披露內情。

對於海鯤號潛艦舷側後段看起來施工不平整，諸葛風雲指出，柴電潛艦大部分會有壓力殼（硬殼）和外殼（軟殼）交接的地方，這應該是小小可以再精進的地方。

荷蘭製造的劍龍級潛艦、日本蒼龍級潛艦也可以看到硬殼和軟殼銜接的地方，台船這部分的工藝可以再精進。

另外，帆罩的問題，諸葛風雲指出也做出分析。壓力殼（硬殼）部分是防水的，潛艦人員是在壓力殼內活動，外殼（軟殼）包括帆罩，水是會流進去的，工藝水準影響到美觀，跟強度無關，可以再精進。

諸葛風雲說，外殼為何叫軟殼？因為鋼板選用比較薄，不用承受水壓，內外壓是一致的，不用抵抗水壓，只要抵抗水流的力量，跟壓力殼選用的鋼板是不同的。所以在焊接上，台船可能也是第一次，也是要再學習，但在安全上沒有影響，潛艦安全是在壓力殼上，而不是在軟殼上。