高雄市仁武警分局吳姓督察組長被網路臉書社團「靠北police」貼文攻擊他臨檢時違規，吳姓督察組長今（30）日低調回應，表示此文章說的並非全部事實。仁武警分局長張泰賓也鼓勵吳組長別氣餒，並希望吳以後做事情能更有溫度。

「靠北police」貼文指出，吳姓督察組長在今年7月23日凌晨騎乘警用機車追逃逸外勞，過程中導致一名女騎士摔車受傷。且吳組長還穿便服亂攔車，違反規定。

吳組長受訪說，關於他沒有穿便服亂攔車，當時他外套下有穿警察制服，且在7月23日凌晨取締逾期居留的男性外籍移工時，因此波及路邊的一名女騎士，他自掏腰包6萬元與女騎士和解。他為人坦蕩，不會做非法的事情。

張泰賓對此回應，吳組長做事認真，此事經他了解是查緝賭博電玩與外籍移工所致，且吳組長的職務本來就站在許多人的對立面，得維護風紀。張泰賓也有勸吳組長以後做事情別太直接，要有溫度。