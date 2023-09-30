大陸內蒙古省赤峰市一名魏姓女子多年前花人民幣16萬元（約新台幣70萬元）買到一套農村老宅，多年後村子迎來拆遷，這套房竟獲得419萬元（約新台幣1852萬元）的拆遷款。沒想到，錢款還未到賬，原屋主便找上門，以農村宅基地不能私下交易為由，要求分走一半拆遷款，女子自然不肯，結果法院這樣判。

綜合陸媒報導，魏女居住於內蒙古赤峰，她從小就頭腦靈活，加上當地有大量的外來務工人員，她心想如果能經營家庭旅館，那一定能吸引不少人前來租賃。魏女隨後委托朋友打聽閒置住宅，得知劉女手中有一套老式住宅等待出售，且位置相當不錯，當即與其簽訂購房合同，以16萬元的高價將住宅買走。

為了將老宅改裝成家庭旅館，魏女又投入不少資金，由於是新裝修，且價格較為公道，所以一經推出，便吸引了許多外來務工人員租住。眼看旅館生意越來越好，魏女還專門找到當地村委會，請求再為自己規劃2塊空地，當時恰逢村裡有2塊空地，在魏女的請求下，最終將這2塊地劃歸到魏女名下。

有了地皮後，魏女士又花費一筆巨款，在這2塊空地上加蓋成2層居民樓，並將其改裝成家庭旅館。多年來，魏女靠著2棟房子積攢下了數百萬身家，去年魏女所在的村莊被規劃為商業區域，按照房產面積計算，魏女一共能獲得419萬元的拆遷款。可是拆遷款還未到賬，原房主劉女便主動找上房門。

劉女認為，農村宅基地不能隨便售賣，當年2人之間簽署的購房協議無效，並主張分走拆遷款中的一半。魏女表示，既然雙方已經簽署相關協議，且房款早已結清，房子便和劉女再無關係。雙方為此爭論不休，無奈之下只得對簿公堂。

法院認為，魏女當年花費16萬元將住宅買走，在當時無異於是一筆巨款。除此之外，419萬元的拆遷款中，還有一大部分是後蓋2棟住宅賠償所得，且魏女先後在這幾棟住宅中投入了不少資金，如果將419萬分成2份，顯然有失公平。一審裁定，將419萬元中屬於後加蓋2棟樓房的拆遷款279萬元先行剝離，剩下的140餘萬元中則按照合理的比例劃分，最終原房主劉女共得到37.2萬元。

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