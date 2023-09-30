台中市浩天宮9月30日舉辦北港徒步進香起馬宴，席開700桌，國民黨總統參選人侯友宜與台中市長盧秀燕合體進場，受到民眾熱烈歡迎，從入口到舞台短短150公尺，2人走了10分鐘才到，盧秀燕也替侯友宜拉票，高喊「凍蒜」。
浩天宮今天晚上舉辦大庄媽七天六夜北港徒步進香起馬宴，盧秀燕與侯友宜一同到會場，兩人一路向民眾致意進場，盧秀燕到場後先上台致詞，侯友宜則與廟方幹部互動，盧秀燕向大家介紹，侯友宜跟她都是六都市長，都做得很好，20年前侯友宜用他的生命搶救受害民眾，保護大家的安全，現在他是國民黨總統參選人，邀請侯友宜上台，現場高喊「侯友宜凍蒜」，兩人也牽手象徵團結。
侯友宜說，來到台中感受媽祖的慈悲，媽祖大家從小拜到大，我從小住在朴子配天宮廟埕，小時候做錯事會去媽祖廟懺悔，媽祖保大家一生平安，是台灣重要的文化，更是常有機會跟兩岸交流一股力量，兩岸關係靠宗教文化，化解不必要的誤會跟衝突，我們要一起共榮共好。
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