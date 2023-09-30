台南本土登革熱30日新增288例，截至目前累計1萬1148例，統計從24日至30日這1周共新增2205例，為疫情以來首見單周突破2000例的新高紀錄，較上周增加25％，面對疫情攀高點，台南市政府中秋連假防疫不歇，持續強化孳清、化學防治，希望疫情趕快降溫。

台南今天新增288例，分別為南區64例、東區54例、北區41例、安南區40例、永康區28例、中西區21例、仁德區12例、安平區11例、歸仁區9例、關廟區5例，安定區、麻豆區及左鎮區各1例。

截至目前，病例數以東區最多，共2373例，其次為安南區2150例，永康區1888例、南區1491例、北區1212例、中西區640例、仁德區456例、安平區303例、關廟區224例、歸仁區189例。

今天雖然是中秋連假第2天，但防疫作業持續進行不停歇，市府目前針對已執行過戶內噴藥的區域，以強制孳清取代戶內噴藥，不過，如孳清過程發現病媒蚊孳生源，將由現場防疫人員執行氣霧式殺蟲劑；另也針對散發個案周遭50公尺範圍內住戶發給罐裝殺蟲劑，由住戶自行針對自家需加強處進行噴灑，各區截至9月29日累計發放1萬5539瓶。