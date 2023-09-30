杭州亞運如火如荼展開，台灣網球男子雙打莊吉生、許育修29日奪下台灣網球男雙在亞運史上首金。中華民國運動彩券經銷商商業同業公會為鼓勵選手，除日前宣布提撥5萬元獎金給個人項目奪金選手，更加碼祭出好禮，民眾加入指定經銷商會員即可參加價值500萬「亞運限定獎」摸彩等。

台灣網球男子雙打莊吉生、許育修29日在杭州亞運中擊敗印度奪下1枚金牌，成為台灣網球男雙在亞運史上首金，也是台灣在本屆亞運的第5枚金牌。運彩公會表示，公會長期支持體育活動，日前宣布選手於亞運奪金將送5萬元獎金，以實際行動關愛選手外，今日再加碼送出3項好禮回饋民眾。

運彩公會表示，民眾加入指定經銷商證號93181001會員，即可參加總計市值高達500萬的抽獎，包括豪車、電機車、平板等1688個獎項可抽；其次，投注累積價值達一定額度的民眾則加碼抽出杜拜海外8日遊。

除上述好禮外，運彩公會也發起每日抽出「黃金1錢」金幣應援活動，即日起至10月30日前於運彩公會預約指定經銷商指定證號93181001成功，即可獲得「運彩公會啟航應援奪金」抽獎機會1次，有機會獲得價值近7000元黃金金幣1枚，預計送出60名。