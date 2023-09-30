政府沒錢了！今天稍早（六）美國會議員回到華盛頓開會，他們亟需解決爭端，才能避免美國關閉聯邦政府大部分的部門，包含國家公園和金融監管機構。參議院計劃在下午1進行程序性投票，以將政府資金延長至11月17日，不過，眾議院議長表示，他反對參議院法案中包含的60億美元（約新台幣1934億）的烏克蘭援助。

據《路透社》30日報導，報導稱，問題來自於眾議院內的共和黨人間的爭鬥。即使財政年度已於10月1日開始，他們仍無法就如何繼續資助聯邦政府運作達成共識，與此同時，參議院由民主黨把持，他們計劃通過一項臨時資金法案，但最終投票可能需要幾天的時間。

如果2個議院不在本週日（1）午夜前達成協議，數十萬名聯邦政府員工將無法獲得薪水，無法履行工作職責。聯邦政府機構已經制定了計劃，明確規定哪些服務必須繼續運作，例如機場安檢和邊境巡邏，哪些必須停止，例如科學研究和幫助700萬貧困母親的營養補助。還有多達400萬名政府雇員無論是否工作都將無法拿到薪水。

通常，國會會通過臨時資金法案來贏得更多時間，以便協商制定詳細的資助聯邦項目的法案。但今年，一些共和黨人在眾議院內堅持，要求加強移民政策，並將支出削減到去年春季債務上限協議中同意的水平以下。

眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，他可能會依靠民主黨的幫助來通過一項臨時資金法案，該法案將保持目前的資金水平，但這可能會引起來自強硬派共和黨人的挑戰。

參議院計劃在下午1進行程序性投票，以將政府資金延長至11月17日。這項提案得到了共和黨和民主黨的廣泛支持，但參議院的程序可能會導致最終推遲至下星期二（3）。

即使這項提案通過，2個議院還必須解決他們之間的分歧，然後才能將任何法案送到拜登的桌子上簽署。麥卡錫表示，他反對參議院法案中包含的60億美元（約新台幣1934億）的烏克蘭援助，並表示：「我們繼續努力尋找出路。」