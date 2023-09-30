今天（30）台灣周邊水氣偏少，各地天氣為多雲到晴，迎風面也只有零星飄雨，不過明天（10月1日）東北季風到來，桃園以北及東半部地區溫度略微降低，且東北部地區還會有局部較大雨勢，至於颱風「小犬」目前仍較遠，路徑仍有不確定性，對台影響將根據其下周一前偏北的程度有關。

中央氣象署最新資訊顯示，明天（10月1日）北方冷空氣南下，桃園以北及東半部地區高溫稍降，但其他地區不受影響，苗栗局部地區更可能飆出36度以上的高溫；降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島整天不定時有局部陣雨，東北部地區可能出現局部較大雨勢，其他地區則為多雲到晴的好天氣，不過午後仍有短暫雷陣雨。

中央氣象署表示，颱風「小犬」對台影響的程度，將取決於其在下周一前有多偏北行進。（圖／中央氣象署）

下周一、二（10月2日、3日）持續受東北季風影響，不過因颱風外圍沉降作用，水氣將逐漸減少；下周三至下周五（10月4日至10月6日）是颱風「小犬」影響台灣最顯著的時間點，受颱風及其外圍環流影響，包括基隆北海岸、東半部地區及恆春半島都有陣雨，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

中央氣象署指出，颱風「小犬」要一直到下周二（10月3日）時，才會明顯轉為較偏西的方向前進，此前大致上會以北北西或西北方向靠近台灣，若颱風「小犬」較偏北行進，北部、東半部地區及中部山區降雨會較為顯著，但若路徑較為偏南，降雨以東半部及南部地區為主。

今年冬季偏暖，降雨變化大。（合成圖／中央氣象署）

此外，中央氣象署也表示，接下來由秋季進入冬季，雖然受到東北季風影響各地高溫將逐漸下降，不過今年冬天仍算偏暖，且每個月的降雨變化較大，中南部將進入氣候上的枯水期。

整體來說，10月上旬受北方系統影響帶來降雨，台灣附近仍有熱帶擾動影響的機會；11月台灣附近水氣偏少，呈現較乾的狀態；12月水氣會增加，屆時降雨機率也會升高。