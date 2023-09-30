民進黨總統參選人、黨主席賴清德萬里老家遭爆違建爭議，須由用地主管機關經濟部礦務局認定使用現況，但新北市地政局指出，會勘後、19日發文給礦務局至今都被已讀不回。前立委郭正亮表示，礦務局是要逼新北市自己做決定，不希望被認為是礦務局跟新北市共同裁定，因為現在礦務局說不拆會被批評因為是賴老家才不用拆、若說要拆就會得罪賴清德，礦務局就只能一直拖到明年選後。

賴清德萬里老家遭爆違建，但因土地屬礦務用地，依法須由權責主管機關經濟部礦務局認定使用現況，15日當天礦務局會勘後，將後續用地變更踢回地方政府；新北市地政局證實19日發函請礦務局確認該土地的使用現況，以便釐清相關爭議，不過截至29日為止，尚未接獲礦務局的回覆。

前立委郭正亮今在政論節目《新聞大白話》直言，經濟部礦務局就是要「拖過選舉」，逼新北市政府自己做決定，不想擔責任，不想讓外界認為這個案子是礦務局跟新北市府共同裁定，要讓新北市自己承擔。

郭正亮也預言，若新北市政府真的做出處分，民進黨就會開始說「整排都是中下階層的工寮，不給弱勢群體活路」。礦務局就一路拖延到明年1月13日之後回函說「拒絕」，到時候就已經不管了。

郭正亮坦言，礦務局現在發文很容易被批評，若認定不用拆，一定會被說「因為那是賴清德的房子」；但礦務局若認定要拆，就會得罪人，「你怎麼敢得罪賴清德？」就會這樣耗著、耗到明年。