杭州亞運》3對3籃球 中華男籃勝大陸進4強 20:492023/09/30 中時 李弘斌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華男籃3對3代表隊在亞運8強賽氣走中國大陸。（資料照／中華奧會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杭州亞運3對3籃球賽，中華隊今天在林信寬拿下全場最高的14分帶領下，以22比15氣走地主中國大陸，殺入男子組4強。 中華女子隊稍後則以21比10輕取印度，明天下午4:25與印度爭奪金牌戰門票。男子隊的4強對手則是南韓vs.菲律賓的勝方。 杭州亞運》網球拚單日兩金！桌球6組人馬爭四強 中華隊30日重要賽事 杭州亞運》黃筱雯與獎牌擦身落淚 教練劉宗泰指出落敗原因 杭州亞運》網球女雙決賽 詹家姊妹直落二摘金 #杭州亞運 #籃球3對3 也許您會感興趣 推薦閱讀 杭州亞運》姊妹搭檔首金 詹詠然：意義重大 但3年後別逼我 12:262023/09/30 體育 杭州亞運》莊智淵、林昀儒聯手 驚奇逆轉大陸名將晉級四強 14:532023/09/30 體育 杭州亞運》梁恩碩、黃琮豪「銀恨」 網球混雙決賽不敵印度組合 15:302023/09/30 體育 杭州亞運》「絕地求生M」中華隊闖4強！明晚戰陸韓有望爭金 17:432023/09/30 體育 杭州亞運》帶傷奮戰仍摘雙銀 梁恩碩：重建信心帶回職業賽場 16:422023/09/30 體育 杭州亞運》鄒族勇士甘家葳輕鬆獲勝 睽違53年男子拳擊再奪獎牌 16:172023/09/30 體育 杭州亞運》女子舉重北韓3破世界紀錄 陳冠伶第4作收 19:592023/09/30 體育 杭州亞運》這面銀牌等了9年 李亞軒頻飆淚喊下次再來 12:472023/09/30 體育 杭州亞運》不敵大魔王樊振東 七朝元老莊智淵止步八強 19:122023/09/30 體育 杭州亞運》鄭怡靜先盛後衰負日 8強止步無緣奪牌 14:112023/09/30 體育 杭州亞運》亞洲最強壯女人 鞏立姣鉛球3連霸仍有遺憾 10:422023/09/30 體育 杭州亞運》成人賽場初體驗就奪金 18歲施沛妤站上凸台好緊張 11:182023/09/30 體育 影》陸新版殲-35戰機首飛 問題比答案多 08:502023/09/30 軍事 杭州亞運》北韓金花舉破兩世界紀錄 林呈璟第七作收 16:572023/09/30 體育 杭州亞運》延長惜敗烏茲別克 中華女足無緣連兩屆4強 17:142023/09/30 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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