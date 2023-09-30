杭州亞運3對3籃球賽，中華隊今天在林信寬拿下全場最高的14分帶領下，以22比15氣走地主中國大陸，殺入男子組4強。

中華女子隊稍後則以21比10輕取印度，明天下午4:25與印度爭奪金牌戰門票。男子隊的4強對手則是南韓vs.菲律賓的勝方。