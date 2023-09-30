德國、埃及考古團隊在薩胡拉金字塔內部從事修復工作過程發現8間不為人知的密室。

位於埃及阿布西爾、興建於4400年前的薩胡拉金字塔（Sahura’s Pyramid），最近有了重要考古發現。德國與埃及合作團隊日前在探勘金字塔時發現以前並無紀錄的8間密室，為金字塔結構提供重大線索。

綜合英國《每日郵報》、科學新聞網站Eurek Alert本周報導，德國符茲堡大學（Julius-Maximilians-Universität Würzburg）埃及古物學家卡立德（Mohamed Ismail Khaled）領導的德國與埃及團隊，在薩胡拉金字塔從事內部結構維護作業過程中發現了這8間密室。

薩胡拉金字塔位於埃及開羅以南的阿布西爾（Abusir），4400年前為了紀念古埃及第五王朝法老薩胡拉而興建。薩胡拉是第五王朝（公元前2465年至公元前2325年）的第二位統治者，也是第一位葬於阿布希爾的古埃及國王。考古研究顯示，薩胡拉統治之下的古埃及以和平與繁榮著稱，他不僅與外邦貿易，也開採礦藏、發展海軍部隊。

An Egyptian-German mission led by Dr. Mohamed Khaled of the Department of Egyptology at #UniWürzburg has unearthed a number of magazines in the #pyramid of #Sahura.

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比起前幾位法老王的金字塔，薩胡拉金字塔體積較小，但精美浮雕面積超過1萬平方公尺，其中有些獲得「在埃及藝術無與倫比」的評價。不過，內室早已嚴重毀於古代盜墓者之手，下層結構無法精確重建。

這座金字塔於近代第一次曝光是1836年，由英國探險家維斯上校（Colonel Howard Vyse）團隊的工程師佩林（John Perrig）首度挖掘。1907年，德國的埃及古文物學家波爾哈特（Ludwig Borchardt）進一步探索。100多年後，科學家終於又走進這座金字塔內部。

佩林1836年挖掘時提及一條低矮通道的痕跡，他當時表示，通道滿是瓦礫與廢棄物，由於腐蝕而難以通過，通道可能連接到儲藏室。波爾哈特與後人對佩林的假設提出質疑。

🚨 News Alert 🚨 🔺 Shocking Secret discovered in Sahura's 4,400-Year-Old Pyramid! 🔺Scientists just made a groundbreaking discovery that could change how we understand ancient Egypt. #pyramid #AncientEgypt pic.twitter.com/DuUV93P4qa — Ancient Mysteries (@MystFacts) September 29, 2023

薩胡拉金字塔內部的保護修復計畫於2019年展開，以維護金字塔下層結構，防止金字塔倒塌。符茲堡大學團隊的任務是清理金字塔內部房室，並從金字塔內部穩定結構，以3D雷射掃瞄金字塔內部過程中，團隊竟然發現一條密道，通往8間前人未曾踏入的密室，證明佩林的說法無誤。這8間密室南北兩端大幅破壞，天花板與地板均嚴重受損，牆壁與部分地板的殘跡仍在，當初存放了什麼物品目前不得而知。

團隊仔細記錄每一間密室的尺寸與平面圖，並已開始著手修復密室，修復期間還發現因歲月而劣化的前廳，東牆嚴重毀壞，僅東北角與東牆約30公分高的牆面可辨。團隊盼能恢復當年風華，未來可供研究，甚至有可能開放參觀，這些密室有可能幫助學者解開薩胡拉金字塔如何建造、存放物品等謎團，密室修復後也可能對金字塔結構的觀點帶來改變，對現存範例形成挑戰。