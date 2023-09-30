天台賞月、烤肉聚餐然後高歌數曲，旅居德里地區台商昨天齊聚共度中秋節，駐印度代表葛葆萱盼將來能有更多台商前進印度，壯大台商規模，促進台灣與印度經貿往來。

全球華人於29日歡度中秋節，印度華僑人數少，除了唯一有華人區的東北部城市加爾各答（Kolkata）之外，中秋節在印度只是一個平常的日子，完全沒有過節氣氛，月餅、文旦等應景食品也很難買到。

為了抒解台灣人的鄉愁，光寶科技印度廠廠長簡宗玄29日晚間在宿舍天台舉辦了一場中秋晚會，現場布置兩國國旗，駐印度代表處人員、台商以及台企幹部40餘人參加，以烤肉聚餐方式歡度佳節。

駐印度代表葛葆萱表示，近年前來印度考察的台灣廠商有增加的趨勢，希望未來能有更多台商到印度來投資與經營，壯大在印度台商的規模，促進台灣與印度之間的貿易、投資往來。

德里台灣商會副會長閔幼林說，中秋節月圓人團圓，今年德里在地台商難得聚在一起，「那種感覺真的不一樣，有家的溫暖。」

基於飲食文化的差異，印度只有特定商店有販售外國人常用的調味品及食材，為了辦好這場晚會，簡宗玄和同事早在兩天前就先去了食材集散地「INA市場」購買新鮮食材，再配以台灣帶來的佐料，親自下廚做家鄉菜。

與東南亞華人、台商眾多的國家不同，這場中秋晚會雖然沒有百人同歡的大場面，也沒有禮品摸彩，但有炫麗燈光與伴唱機，讓公司宿舍天台搖身變成露天酒吧，旅印度台商在歡樂的氣氛下賞月、歡唱，氣氛溫馨。