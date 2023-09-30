體育競技是很現實與殘酷的，雖然差一個世代，但作戰經驗的寶貴就在國際大賽呈現出來，「小林同學」林昀儒今晚在杭州亞運男子桌球八強賽迎戰香港老牌好手黃鎮廷，雙方鏖戰7局，黃鎮廷憑藉豐富的比賽經驗4比3獲勝，林昀儒飲恨惜敗，無緣闖進獎牌戰。

第一局林昀儒發動猛攻，10比7率先取得局點，但黃鎮廷突然變拍連追3分戰平，而且還12比11反超，13比11率先開出紅盤。

回過神後的林昀儒，連破對方2個發球分，可惜自己的發球分沒能把握住，很快地陷入2比5落後，幸好林昀儒在中線不斷加壓追成7比7平手。林昀儒隨後掌握2個發球分再次超前，緊接著正拍近身強攻得手，10比7領先，11比8鎖定次局勝利。

第三局，林昀儒的幸運擦邊球3比3戰平，隨後雙方4比4、5比5平手，林昀儒破掉黃鎮廷2個發球分，取得8比5領先，關鍵時刻兩人遠台搏殺，林昀儒帥氣得分，再以11比7勝出。

第四局林昀儒失誤偏多7比9落後，黃鎮廷發球，林昀儒將攻勢帶開來然後變線攻擊得分8比9，黃鎮廷喊出暫停喘口氣，但立刻出現發球失誤，林昀儒追平比數。無奈林昀儒沒能掌握住2個發球分，9比11失守。

第五局，黃鎮廷再次出現發球失誤送分，林昀儒7比4領先，黃鎮廷追回2紛來到6比7，林昀儒喊出暫停調整情緒，10比8取得2個局末點，11比9獲勝，大比數3比2聽牌。

第六局，林昀儒發生發球犯規0比3落後，年輕的小林同學在此時體力優勢出現了，連得4分超前。氣喘吁吁的黃鎮廷只能被動反擊，比數來到5比5，林昀儒反拍攻擊得分，黃鎮廷回擊成功，雙方戰成8比8。

關鍵時刻，林昀儒反拍回擊出界，黃鎮廷把握住2個發球分，10比8取得2個局點機會，林昀儒連續三次正拍攻擊化解1個局點，但黃鎮廷的幸運球11比9勝出。

決勝第七局，林昀儒的發球分遭破發，1比3落後，隨後又連續失誤2比5、5比7，林昀儒掌握發球分7比7戰平。林昀儒回擊力道過弱，黃鎮廷連得3分，10比7握有3個賽末點，林昀儒化解1個賽末點8比10，但最終還是9比11飲恨落敗，止步八強。