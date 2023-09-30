盧廣仲演唱會請來《他馬克老闆》演員群擔任嘉賓，為新片造勢。（羅永銘攝）

盧廣仲與黃宣、小民合唱電影主題曲〈工作與休息〉。（羅永銘攝）

盧廣仲與黃宣、小民合唱電影主題曲〈工作與休息〉。（羅永銘攝）

「創作鬼才」盧廣仲今（30日）第7次攻蛋舉辦「勵志的團圓」旗艦安可場，他率領由樂手扮演的嫦娥、吳剛及兔子軍團一同登台，畫面逗趣，令全場驚喜。他更邀請主演的電影《他馬克老闆》演員群擔任嘉賓，集體為電影造勢，預祝票房破億。

盧廣仲今高唱他為演唱會寫的饒舌歌曲〈中秋秋〉開場，他和樂手反串扮演的嫦娥、吳剛及玉兔軍團，一同自觀眾席破門而入，瞬間炒熱氣氛。他滿場跑唱的滿頭大汗，唱完3首歌後突然倒地，搞笑說：「YA我休息一下好了，大家晚上好，中秋節快樂！」

他身體側躺著問歌迷：「欸你在看我嗎？因為我發現這樣的視角不是常常有，WELL但我要你知道我同時核心也非常出力。」接著表示：「今天是中秋節的隔天，也跟中秋節差不多，有一些歌是我寫的、有一些不是，請大家好好的享受。大家喜歡樂手老師的裝扮嗎？」全場尖叫歡呼，掌聲熱烈。

而中秋節月圓人團圓的日子，正好是盧媽媽的生日，孝順的盧廣仲特地準備了經典月亮歌曲〈Moon River〉、以及改編beatbox版的〈月亮代表我的心〉為媽媽祝壽。原來他在確定小巨蛋安可場的檔期後，發現剛好是中秋連假，也是媽媽的生日，所以決定演唱月亮金曲，這兩首也是盧媽媽最喜歡的歌曲。

盧廣仲是「三金滿貫得主」，不僅歌唱實力受肯定，他主演的電影《他馬克老闆》也已上映3天。今演唱會上，他邀請演員群擔任嘉賓，包含導演瞿友寧、曾國城、黃宣、旺福小民、黃鐙輝、江齊、蔡黃汝等全員上台，黃鐙輝自我介紹時自稱「南港劉德華」，全場大笑。

曾國城大讚盧廣仲「他歌唱的真不錯，戲演的也還可以」，並替電影拉票，表示如果現場1萬人都去買票就有200萬的票房，「如果明天賣到200萬，我們就讓他唱3天好不好？」接著盧廣仲與黃宣、小民合唱電影主題曲〈工作與休息〉，演員群則一起繞場與歌迷互動，曾國城更高喊：「大家讓我們票房破億好不好？」

盧廣仲去年12月才成功挑戰一日雙場小巨蛋演唱會，不到一年就再度返場，是相隔最短在小巨蛋開唱的創作男歌手。特別的是，他服裝造型全部換新，斥資百萬打造華服，他身穿金蔥大廓形外套氣勢十足，緊身衣更能凸顯他的結實6塊肌，儼然「時尚男神」。造型總監Melina說：「廣仲的穿衣風格一直融合著高級感的優雅和潮流感，摻入趣智的前衛風格，在混搭中仍保有高級品味。」

盧廣仲也十分提攜後輩，演唱會邀請了師弟呂允擔任開場嘉賓。星友詹雅雯、曾寶儀、Lulu、吳建恆等到場觀賞。