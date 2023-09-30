澳洲政府昨天宣布，7月發生致命墜海事故的MRH-90太攀蛇（Taipan）軍用直升機隊將提前一年除役。這款直升機的歐洲製造商總裁今天說，約400位在澳洲的支援人力因此面臨裁員。

澳洲軍方一架MRH-90太攀蛇直升機7月29日參加美國主導的多國「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍事演習時發生墜海意外，機上4人殉職。當時澳洲政府便讓機隊停飛，直到詳細事故調查結果出爐。

不過，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）昨天宣布，原定明年12月才汰換的太攀蛇機隊已不會復飛，墜機事故調查則預定持續至明年大部分時間。但他在聲明中也說，機隊提前除役並非對事故調查結果有預設看法或任何暗示。

MRH-90太攀蛇直升機製造商NHIndustries總裁艾羅修（Axel Aloccio）接受路透社電話訪問時表示，由於澳洲決定提前汰除機隊，因此當地支援人力網已不再有存在必要。

他說：「我們立即的顧慮，是如何支援因這項決定衝擊到的約400名澳洲航太業勞工，因為我們原本內部安排是支援澳洲機隊直到明年底。」

「（澳洲）決定讓這款NH90直升機提前一年汰除，將立即衝擊到這400名勞工，他們將因此被解僱。」MRH-90太攀蛇是NHIndustries的NH90直升機澳洲版。

澳洲國防部的一名發言人則表示：「MRH-90太攀蛇的人力擁有高度技能，國防部正與業界夥伴合作，以確保這些人在職能過渡期間得到支援。」

艾羅修並且反駁澳洲停飛MRH-90太攀蛇的決定與這款直升機的任何安全疑慮有關。他說，澳洲主導的官方調查仍在進行中，工程師至今未發現任何故障問題。

艾羅修也是NHIndustries主要股東公司空中巴士（Airbus）的NH90計畫負責人。他表示：「現階段調查並未確認任何特定技術問題。我們也不認為NH90的安全性受到威脅。」