不少人為了薪水與穩定的福利，會選擇加入志願役，但一名服役7年的志願役表示自己因年紀關係，可能無法領到終生俸，加上家庭、工作兩頭燒不如意，起了退伍轉當Uber司機的念頭，詢問大家意見。

原PO在臉書「匿名2公社」發文，表示自己已年近40，目前服役7年，但近年來家庭問題嚴重，跟老婆娘家有諸多衝突，工作上也發生許多不愉快，雖然目前跟老婆逐漸復合，但已經開始厭倦軍中生活。

原PO說，合約明年就會到期，目前續約條件之一的體能還沒達標，雖然只要拚一下就能過，但又考量大自己是在最大年限前簽志願役入伍，選擇的兵科又導致升遷之路很狹窄，沒機會升上士官長，如果最後只能當到上士，50歲就得退休，無法滿足服役20年領終生俸的條件，因此開始思考退伍轉當Uber司機，或是去長照機構服務，然而身上還背負著許多貸款，擔憂若退伍後，沒有穩定的薪水可以繳款，現在非常苦惱該怎麼抉擇。

文章貼出後網友們紛紛卻說該退伍了：「拚不到終生俸真的沒意義」、「現在不退，等到50歲才退，到時你連工作都找不到」、「BMI都沒過太扯，感覺你自律性跟意志力都不足，早點退吧」、「長照需要極大的忍耐力跟毅力，不是一般人能做的」、「快40碎了竟然是問網友自己該怎麼辦，你需要的是先長大」。

也有少部分人認為原PO該繼續拚：「你已經40歲，很難找工作了，倒不如好好努力拚拚看吧」、「40歲以上沒有一技之長，出來後求職路會很痛苦」、「那就顧好體能，繼續簽繼續拚啊」。