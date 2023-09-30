根據《美麗島電子報》今天(30日)搶先曝光的第11週最新總統大選民調，在三腳督戰局︰民進黨賴清德39.4％、國民黨侯友宜23.5％、民眾黨柯文哲19.0％；在四腳督方面︰賴清德36.6％、侯友宜21.6％、柯文哲16.2％、鴻海創辦人郭台銘7.1％。媒體人吳子嘉分析表示，柯文哲在三腳督的情況下，很少見的掉到20％以下；而在四腳督戰局，柯文哲的情況更壞。

針對該份最新的總統大選民調，吳子嘉今(30日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，代表賴清德已經脫離了「蛋危機」。民進黨的危機處理就是把人砍掉，比如把前農業部長陳吉仲砍掉。

吳子嘉更分析指出，柯文哲強調要有民調，是在談方法，他應該知道現在他自己的民調不是很好。而且從趨勢圖來看，賴清德、侯友宜的民調是往上走，柯文哲則是往下走，柯文哲在三腳督的情況下，很少見的掉到20％以下。

吳子嘉點出，柯文哲在三腳督和四腳督的情況下，差了2.8個百分點，被郭台銘拉掉2.8個百分點；賴清德也被郭台銘拉掉2.8個百分點。郭台銘向賴清德、柯文哲都拉了一點，可是郭台銘並沒有掉很多，還維持在7％左右。

吳子嘉接著表示，在四腳督戰局，柯文哲的情況更壞，柯文哲為16.2％。他不禁認為，看來「藍白合」的可能性越來越小，因為民眾黨的不分區立委得票率恐怕不會很理想。