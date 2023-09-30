陳華首張專輯《華與浪漫》就交出漂亮成績單。（羅永銘攝）

陳華推出首張專輯《華與浪漫》，是樂壇超人氣「漂亮寶貝」。（羅永銘攝）

陳華是最受歡迎的快紅新生代歌手。（羅永銘攝）

「漂亮寶貝」陳華首張專輯《華與浪漫》就交出漂亮成績單！主打歌〈想和你看五月的晚霞〉MV在YouTube突破1800萬點閱數，半年跑了100場校園，成為最受歡迎的快紅新生代歌手。好勝心強的她，要用實力向過去反對她唱歌的媽媽證明自己的選擇是對的。而她日前和蔡凡熙傳緋聞，兩人關係備受矚目，她說「我們就是好朋友」，被問蔡凡熙是她的菜嗎？她也直言：「帥哥都是我的菜！」

陳華6歲那年父母離異，在單親家庭長大，媽媽是嚴父，要求她好好讀書、不准晚歸，也不支持她唱歌。她坦言，「我從小四肢發達，成績不太好，我也很任性」，記憶中的童年一天到晚被罰跪，「有一次我把水果丟到洗手槽裡面，卻說吃完了，被她發現後，我被毒打一頓」，她從此再也不敢騙媽媽。而她如果講好8點回家，晚1分鐘就會接到媽媽質問電話：「妳的誠意在哪裡？」讓她僅記說到做到，「媽媽對我最大的影響，就是用嚴厲使我成為一個真誠的人。」

陳華說，媽媽是湖南人，講話很直接，自己個性跟媽媽一樣火爆、直接、傲嬌。她小學聽蔡依林的歌也喜歡唱歌，夢想要當歌手，卻被媽媽怒批「閉嘴！難聽死了」、「妳根本唱歌很難聽」，讓她只能傷心偷哭。雖然遭到媽媽打擊，卻更激勵起她的好勝心，「我很叛逆反骨，我要證明你是錯的」。她上高中後參加熱音社，每天花2、3個小時練唱，有空就去跑步跟游泳，不斷努力培養實力。

如今媽媽已是她的鐵粉，每天播她的歌來聽，而她賺錢後也幫忙支付家裡花費，除了母親節送花給媽媽、生日帶媽媽去吃飯，她認為愛是實踐在日常生活中的小事，像是媽媽看電視她主動去開燈，家裡燈泡換了她就去換，她收工回家前不忘幫媽媽、弟弟多買一份晚餐，「以前我覺得花跟禮物、儀式感才是浪漫，現在我覺得是日常，被日常感動，心裡面會很富足。」

被問到媽媽是否會管她交男朋友，她笑說，不太會管，但會管她穿什麼衣服，如果穿太普通會叫她「換一件，必須辣！」媽媽看到她跟蔡凡熙的新聞有問一下狀況，她則表示，「才見面第二次去吃飯就被拍」，兩人不會因此不聯絡，「就一直是好朋友」。未來有好消息會公布嗎？她說，「順其自然，不會高調。」

26歲的陳華，除了衝刺事業，也希望以後能找到長得帥、會做家事又體諒人的另一半，可以在三十幾歲結婚生小孩，她自信笑說：「我長這麼好看，必須繁衍演我的後代。」