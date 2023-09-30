30日不僅中華3x3男籃傳出擊敗地主大陸隊闖進4強捷報，中華3x3女籃也以21比10的比數，提前在比賽還剩2分29秒就解決印度闖進4強，10月1日將跟蒙古爭搶金牌戰門票，也有機會替中華3x3籃球隊拿到亞運隊史首面獎牌。
中華3x3女籃今天以陳昱潔8分最高，徐詩涵全場投4中4，包含兩分球投3中3，貢獻7分，郭虹廷4分。這次杭州亞運中華3x3女籃表現相當優異，不僅預賽全勝，其中包含擊敗第2種子日本闖進8強，如今更摘準決賽門票。
30日不僅中華3x3男籃傳出擊敗地主大陸隊闖進4強捷報，中華3x3女籃也以21比10的比數，提前在比賽還剩2分29秒就解決印度闖進4強，10月1日將跟蒙古爭搶金牌戰門票，也有機會替中華3x3籃球隊拿到亞運隊史首面獎牌。
中華3x3女籃今天以陳昱潔8分最高，徐詩涵全場投4中4，包含兩分球投3中3，貢獻7分，郭虹廷4分。這次杭州亞運中華3x3女籃表現相當優異，不僅預賽全勝，其中包含擊敗第2種子日本闖進8強，如今更摘準決賽門票。
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