前幾年受疫情所苦，旅遊業遇上「寒冬」，只能趁機對環境進行整理、翻修，好不容易等到解封，但物價飆漲加上報復性出遊，讓房價攀升到錢花不下去的程度，今年連續假期的訂房率普遍未突破6成，中秋假期更創47.69％的今年連假新低，讓網友狂酸「國旅被教訓了嗎？」

根據觀光署統計，今年各連續假期，國旅訂房率普遍不超過6成，中秋節更寫下47.69％的今年連假新低，馬上要到的國慶連假雖然好一點，但訂房率也只有54.75％，讓國旅業者坦言「訂房率差到把大家嚇一跳」。

鄉民「KSHLO」今（30）日在PTT八卦板表示，機場充滿要出國玩的人，反觀國旅因為太貴，訂房率創新低，如果未來廉航航線更多，那國旅只會更慘，「國旅被教訓了嗎？會學到降價符合水準嗎？」

其他網友跟著痛罵「教訓還不夠，最好是完全別在台灣住旅館」、「爽啊，再繼續高價賣嘛，這不是沒人了」、「台灣商人最會的就是賣不出去加價賣」、「出國一樣的錢，傻子才在台灣當盤子」、「去日本這麼爽又便宜，誰要去國旅，笑死」。

還有許多人酸「不可能教訓，有看到降價嗎？政府一定出補助」、「我怕政府又要幫他們」、「選舉要到了，出來哭就有錢了」、「準備要唉唉叫吵補助了，你的稅金即將流失」。