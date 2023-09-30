今年在舉重世錦賽女子55公斤級斬獲3金的18歲小將陳冠伶，轉戰杭州亞運卻表現失常，最終以抓舉90公斤、挺舉108公斤、總和198公斤排名第4，無緣站上頒獎台，但這次失利也激起她續拚下屆亞運的動力，回去後會繼續努力訓練。

陳冠伶賽前原本以抓舉95公斤、挺舉118公斤為目標，希望能夠站上頒獎台，可惜今天臨場表現失常，抓舉跟挺舉也都僅各成功舉起1次，無緣獎牌賽後她也流下失望、難過的眼淚。

「今天自己的狀況沒有表現出水準，這些成績平時都會很穩的，今天沒有做到很好。」陳冠伶坦言，首次踏上亞運舞台的緊張感多少影響到自己發揮，但這次失利也激起她繼續努力，續拚下屆亞運的目標。

在世錦賽斬獲3金一鳴驚人後，陳冠伶也獲得更多關注，他坦言雖然有壓力，但也是督促自己繼續拚的動力，「這次亞運也看到北韓、大陸還有很多更強的人來比賽，回去也要繼續練習。」

而看到北韓江賢京以抓舉103公斤、挺舉130公斤、總和233公斤，3破世界紀錄摘金，陳冠伶也有嚇到，「她們很久沒有出來比賽了，教練也不知道她們成績如何，只能抓個大概。」