侯友宜、盧秀燕致詞結束後，現場高喊「侯友宜凍蒜」，蔡壁如也在一旁比讚。（張亦惠攝）

台中浩天宮大庄媽下個月將展開7天6夜往北港徒步進香，30日起馬宴席開700桌，國民黨總統參選人侯友宜與台中市長盧秀燕、台中第一選區民眾黨立委參選人蔡壁如一起進場，侯與蔡壁如首度同框，是否代表藍白合有望？蔡壁如團隊不把話說死，僅說團結地方在野力量。

浩天宮起馬宴邀請線各組總統參選人參加，侯友宜與盧秀燕一同出席；民進黨總統參選人、副總統賴清德未到場，現任立委蔡其昌到場致意；民眾黨總統參選人柯文哲也未出席，將參加起駕大典。

台中第一選區國民黨有教授劉燈鐘登記參選，但遲遲未獲黨中央提名，地方盛傳將藍白合，劉燈鐘今天到場參加起馬宴，但未等侯友宜及盧秀燕到場即離開，倒是民眾黨立委參選人蔡壁如與盧秀燕牽手進場，並一起上台，盧秀燕提到，她的好朋友蔡壁如正在競選，親自參加起馬宴非常虔誠，媽祖會保佑她心想事成、所求如願。

侯友宜致詞時特別指出，他由盧市長、立委參選人蔡壁如陪同進場。外界認為藍白合可能有望。蔡壁如團隊表示，他們在地方團結在野所有可能團結的力量，至於總統部分，因主席柯文哲未出席，蔡壁如是與盧市長一同上台，沒有其他特殊的意義。