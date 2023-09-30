大陸女星余玥以童星身分出道，小時候主演清宮劇《格格要出嫁》，但2021年與曹佑寧合作網劇《他在逆光中告白》才在台灣打開知名度。過去余玥曾在節目上訴說16歲遇到潛規則，對方年紀還比爸爸大，她哭鬧又亂踹才沒被得逞，竟遭警告以後作品都不會被播出；雖然余玥2018年後都只有出演網路劇，日前剛過32歲生日的她，其實有自創服裝品牌，仍努力在演藝圈奮鬥。

余玥2002年以10多歲的年紀在清宮劇《格格要出嫁》中飾演金蟾格格，可愛形象也讓她在大陸走紅，但她也很快淡出幕前專心求學，直到從北京電影學院畢業後，才又回歸演藝圈；在2021年與曹佑寧合作網路劇《他在逆光中告白》再次受到關注，先前她上節目自述未成年遇到潛規則的影片也被挖出，引起熱議。

影片中余玥透露自己16歲時是她「人生最黑暗時刻」，沒想到遇到一名年紀比她爸爸年紀還大的前輩，從原本聊工作到話題走偏，問她「能不能接受這種怎麼樣…我說我不行了，我就希望好好拍戲」；但對方卻不放棄繼續對她動手動腳，直到她踢了對方並不斷哭鬧才沒有被得逞，怎料，對方竟撂下狠話，「之後關於妳的作品，我一部都不會讓它播出」。

不過，余玥當時並未在訪談中透露對方真實身分，只說自此對男性長輩都有所恐懼。而日前余玥剛過32歲生日，她也越來越漂亮、更有女人味，仍持續有影視作品，她還有自創服飾品牌升格老闆娘，副業穩定經營，只差一部讓她再爆紅的作品了。