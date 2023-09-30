出社會後，該不該給父母孝親費，一直是家庭的常見問題。有名網友近日分享，出社會後，月薪3萬直接到媽媽手裡，媽媽甚至只有給她車馬費，卡債生活也從此開始，結婚後，媽媽不但常常講女婿壞話，還要求2萬孝親費，原PO因為需要緩緩卡債，所以終於鼓起勇氣跟媽媽說3個月不能給錢，未料媽媽竟以死相逼，還放話「不然就替我收屍」。

原PO日前在「爆怨公社」以「我被情勒了36年」為題，她透露自己從半工半讀開始，媽媽就已經直接領走薪水，出社會後，由於存摺印章都由媽媽保管，所以薪水3萬還是被媽媽控管住，甚至只有給原PO車馬費，就算後來搬出去住也逃不掉，月薪4萬媽媽依然要求2萬，扣掉房租9500後，原PO僅剩1萬花用，卡債生活也從此開始。

32歲時，原PO交了第1個男朋友，媽媽不但反對，還嫌她髒，在去年結婚後，媽媽依舊向她要2萬孝親費，原PO的老公因為了解此情況，所以家裡所有開銷都由他一人負擔，但原PO並沒有告訴老公卡債的事，因為她認為老公並沒有義務負擔。

沒想到婚後4個月，媽媽開始翻臉，還一直說女婿壞話，甚至叫原PO不能辭職就算懷孕也不行，最後還把門鎖換了不讓原PO進門。至今要1年了，原PO依然沒進過家門，但還是每個月都給媽媽2萬元。

原PO坦言，「最近真的被壓到很累，我終於開口跟媽媽說3個月不能給她錢，讓我緩緩一下卡債」，未料媽媽竟說不給錢就死給她看，原PO說那1萬就好，媽媽卻依然堅持2萬，還放話「不然就替我收屍」。

此文一出，大批網友都紛紛勸原PO「這種親情勒索的媽媽，說實在話你已經盡力了，錢不要再給你媽媽了，就讓你媽媽去了吧，你幫他收屍辦理後事，這樣對大家都好」、「自私自利的媽媽，不要再愚孝了」、「那就等收屍吧！還要被情勒下去嗎？」

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