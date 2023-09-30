不論是男生還是女生，以自慰的方式來解決生理需求並不少見，但切記不要太過激烈導致受傷，甚至還可能會成為未來被參考的病例。一名男大生透露，日前起床後到廁所尻尻，結果疑似因為太大力的關係，導致下體破皮狂流血，到急診花了一個半小時才止住，期間還被醫護拍攝說要當病例，讓他無奈提醒「跟各位說，以後尻尻小心一點，不然會被笑一輩子」。

一名男網友今（30）日在「Dcard」表示，前幾天早上睡醒後到廁所「清槍」，出來的時候有感覺與平常不太一樣，準備處理現場時低頭才發現自己的下體竟然在噴血，且流了5分鐘仍不見好轉，讓他急忙鋪衛生紙衝到醫院去急診。

男網友透露，向掛號人員講述狀況時超級尷尬，幸好對方當下並沒有笑出來，不過沒想到的是，當他躺在病床上止血時，有3位醫護人員跑來圍觀，還拿手機進行拍攝，說是要記錄成病例，「當下超想找個地方鑽進去」。

男網友說，因為血一直止不住的關係，期間護理師還告知有可能要縫，所幸一個半小時後血終於止住了；醫師也向他坦承，此前沒有處理過類似案件，這次也是第一次遇到，並提醒未來一個月最好都先不要做「那件事」。

誇張的狀況讓其他人傻眼喊「看到這篇默默拉上褲子」、「是破皮還是折斷了？血也太多了吧」、「是弄多大力才能把自己弄成這樣」、「這個出血量已經不能算破皮了吧」、「嚇死了，祝早日康復」。