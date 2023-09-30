徐乃麟長子徐新洋23日和俄籍女友Soa（宋蕊安）舉辦婚禮，席開35桌、花費300萬，都由爸爸乃哥買單，近日也曝光當天感人的過程，包括俄羅斯儀式、新人向徐乃麟夫妻敬茶等，

「我常講人生是緣分，但婚姻是長長久久，經營不一樣，希望你們能看到我們這樣的榜樣，也能夠好好經營，尤其Anya妳遠從俄羅斯來到台灣，妳放心，爸爸媽媽一定會好好照顧妳，希望Anya來到我們徐家，可以更開心、快樂，平安健康」。

徐乃麟在兒子婚禮也忍不住落下男兒淚。（圖／取自Mr Yes的YouTube）

徐乃麟老婆的凍齡美貌引網友稱讚。（圖／取自Mr Yes的YouTube）

而徐乃麟也難得哽咽落淚說出兒子結婚後最大心願，「希望大家能夠常常相聚」。感人溫馨的婚禮畫面曝光後，讓網友看了也直呼「你們要一直永遠幸福，要相信愛情」、「新娘好美，看到乃哥哭，我也忍不住很感動」、「拍的真的太美，太感人了」。

乃哥娶俄羅斯長媳婦 婚禮記錄全公開。（影／取自Mr Yes的YouTube）

也有網友被徐乃麟老婆的凍齡美貌驚豔，留言大贊「神秘的乃嫂完整現身，美魔女的最佳詮釋。」其實，徐乃麟和空姐妻汪家璉結婚多年，依舊恩愛如昔，是演藝圈著名寵妻魔人的他，見妻子懷第四胎流產傷心，他主動去做結紮手術，更因為妻兒定居加拿大，他開啟9年「飛機通勤」模式兩地跑，只要錄影結束，就會趕回家陪家人，非常重視家庭生活。