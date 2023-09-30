晶片大廠美光在今年大幅裁員，台灣美光也遭殃，未料近日台中廠更被爆出職場霸凌事件，員工投訴，一名廠務主管仗著權勢，對底下員工言語霸凌，4年來逼走20名資深員工，PO文曝光引爆軒然大波。

一名網友在Dcard發文「台灣美光土皇帝職場霸凌無人可管，可憐的廠務人員」，控訴台中廠一名廠務處長從2019年6月起至今，已經超過20名資深員工無法忍受長期的言語霸凌離職，原PO表示，該處長會故意提出無理要求刁難員工，再來拍桌大吼羞辱，員工都有向人資投訴，卻到中途就都被攔下，質疑根本官官相護。

文章貼出後，有人更加碼爆料，指出該處長辦公室大呼小叫是常有的事，逼走的不只20人，而是50個人，專業不足，指導棋下的很足，除了工程師，連擴建的處長也被打壓過，導致現在整個部門平均年資不到三年，「10年年資我不知道有沒有比較專業，但上線24小時就換錯鋼瓶的皇家包很專業，訂單還越接越多，越資淺越專業，神邏輯」。

許多前員工也紛紛留言：「向上管理做得好，升官發財到養老」、「前員工路過，每次美光留言都好多XD」、「高歌離席的前員工，但凡看到美光的文章，還是會多關注幾眼或參與討論」、「我還在裡面等著看報應」，還有路人建議，應該考慮跟美國原廠反映。截至目前，美光尚未對此事發出公開聲明