French car collector Franck Galiegue opened a museum offering the chance to drive in vehicles from famous movies https://t.co/HiJr3F6kYs pic.twitter.com/wXTjumZqBt — Reuters (@Reuters) September 30, 2023

《回到未來》（Back to the Future）、《玩命關頭》（Fast and Furious）、《金龜車賀比》（Herbie），這些老中青三代都聽說過的好萊塢大片共同點之一在於汽車是幕前吸睛要角，也是不少愛車一族夢寐以求的指標。法國一名汽車收藏家最近開了博物館，不僅展示超過40輛出現在影視史名作的名車，甚至可讓車迷親駕名車兜風，例如《回到未來》裡那輛穿梭時空的跑車。

路透社29日報導，今年39歲的法國汽車收藏家賈利格（Franck Galiegue）以前是汽車銷售商，21歲那年開始收集汽車。他在巴黎以南約50公里處的市鎮埃特雷希（Etrechy）找了一處大面積機棚開設博物館，展示他收藏的43輛經典車款，每一輛都是電影電視名作裡的要角，有的是複製品，有的是「本尊」。

賈利格表示，藏品之中的「頂級」品項之一是1970年代的雪佛蘭Chevelle Malibu。這是好萊塢男星萊恩葛斯林（Ryan Gosling）在2011年動作片《落日車神》（Drive）裡的座駕。賈利格說：「電影公司通常會準備好幾輛備用車，特技場面或有損傷時可以替換。《落日車神》準備了3輛，其中1輛全毀，剩下2輛，1輛在我這裡，另1輛的主人是葛斯林，供他在洛杉磯代步。」

法國汽車收藏家賈利格與他收藏的電影《蝙蝠俠》蝙蝠車（Ghostbusters）。（路透）

這座汽車博物館的43輛館藏，其中10多輛開放遊客租用，大多數是美國製造的經典車款，包括1985年電影《回到未來》裡化身為時光機的DeLorean。賈利格說：「我想打造的博物館是有生命的，讓人們可以駕駛館藏車輛，在園區內或園區外的馬路感受一番。」不過，《落日車神》的雪佛蘭Chevelle Malibu不在出租之列。

賈利格擁有2輛蝙蝠車，其中1輛是1989年提姆波頓（Tim Burton）導演的《蝙蝠俠》（Batman）裡蝙蝠車的複製品。他也收藏了1975年電影《警網雙雄》（Starsky & Hutch）裡的福特Gran Torino，1980年代美國經典警匪影集《夏威夷之虎》（Magnum, P.I.）裡的法拉利398 GTS。《玩命關頭》系列電影裡的座駕，他擁有12輛，其中8輛是片中使用的真品。不久之後館藏將再添3輛，其中之一來自1987年電影《機器戰警》（RoboCop）。