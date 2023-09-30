去年12月，一名女子小玉（化名）與五名朋友前往林森北路的KTV狂歡，過程中，她喝醉了且昏倒，結果其中一名蔡姓男同事竟趁機將她帶進廁所指侵得逞。儘管蔡男在友人闖入廁所後暫時收手，但他仍將小玉帶回家繼續洩慾。隔天小玉醒來後發現有異狀，向警方報案，檢方依乘機性交罪起訴蔡男。

判決書指出，小玉在去年12月時與蔡男及其他四名朋友一同前往錢櫃KTV歡唱。她因當時喝得爛醉，記憶模糊不清，直到第二天醒來才發現自己竟然在蔡男的床上，驚覺自己在昏睡期間遭侵犯。她致電友人詢問，得知自己確實曾在包廂廁所內被蔡男非禮，怒告對方乘機性交。

蔡男到案辯稱，和小玉是合意性交，並沒有違反她的意願。但其中一名朋友則作證，當晚他因急需使用廁所而不斷敲門，但蔡男和小玉卻遲遲不出來，當蔡男開門後，「我看到小玉已醉坐在地上，抱著馬桶不斷嘔吐，地上全是嘔吐物」。

檢方事後調閱了KTV和蔡男住處的監視器畫面。發現小玉在離開包廂、走進蔡男住處時已出現走路不穩、意識不清、需要旁人攙扶等酒醉行為。因此，不採信蔡男的「兩情相悅」證詞，因此將他依乘機性交罪起訴。